Информация о правообладателе: Warner Classics
Релиз Piano-Concerto No. 2 In C Minor Op. 18
Piano-Concerto No. 2 In C Minor Op. 182025 · Сингл · Kurt Sanderling
Релиз Mussorgsky - Pictures at an Exhibition
Mussorgsky - Pictures at an Exhibition2024 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Schumann: Fantasy in C Major
Schumann: Fantasy in C Major2024 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Beethoven: Sonata 'Tempest'
Beethoven: Sonata 'Tempest'2024 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Richter Archives, Vol. 16: Poulenc & Reger
Richter Archives, Vol. 16: Poulenc & Reger2024 · Альбом · The Jean-François Paillard Chamber Orchestra
Релиз Richter Archives, Vol. 20: Janáček & Hindemith (Live)
Richter Archives, Vol. 20: Janáček & Hindemith (Live)2023 · Альбом · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Richter Archives, Vol. 12: Brahms (Live)
Richter Archives, Vol. 12: Brahms (Live)2023 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Ančerl Gold Edition 20. Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1, Capriccio Italien, 1812 - Overture
Ančerl Gold Edition 20. Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1, Capriccio Italien, 1812 - Overture2023 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Beethoven: Sonata 'Tempest'
Beethoven: Sonata 'Tempest'2023 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Schumann: Fantasy in C Major
Schumann: Fantasy in C Major2023 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Sviatoslav Richter, piano : Weber • Brahms • Prokofiev
Sviatoslav Richter, piano : Weber • Brahms • Prokofiev2023 · Сингл · Святослав Теофилович Рихтер
Релиз Sviatoslav Richter - Géant du piano
Sviatoslav Richter - Géant du piano2023 · Альбом · Святослав Теофилович Рихтер

Святослав Теофилович Рихтер
Артист

Святослав Теофилович Рихтер

Сергей Рахманинов
Артист

Сергей Рахманинов

Peter Breiner
Артист

Peter Breiner

Inger Sodergren
Артист

Inger Sodergren

Franz Schubert
Артист

Franz Schubert

Михаил Васильевич Плетнев
Артист

Михаил Васильевич Плетнев

Anatol Ugorski
Артист

Anatol Ugorski

Franz Liszt
Артист

Franz Liszt

Владимир Самойлович Горовиц
Артист

Владимир Самойлович Горовиц

Tatiana Starchenko
Артист

Tatiana Starchenko

Stéphane Blet
Артист

Stéphane Blet

Luis Kolodin
Артист

Luis Kolodin

Robert Schumann
Артист

Robert Schumann