Трек  ·  2015

Let Me Down Easy

10 лайков

Исполнитель

Трек Let Me Down Easy

#

Название

Альбом

1

Трек Let Me Down Easy

Let Me Down Easy

Max Frost

Let Me Down Easy

3:57

Текст песни

Well it's cold, the lake is frozen

She floats across at night

No brace then to be broken

I know who haunts that night

So if you're gonna let me down

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Atlantic Records

