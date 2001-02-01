О нас

Jordi Savall

Jordi Savall

Трек  ·  2001

Tiento IX del quinto tono

Jordi Savall

Исполнитель

Jordi Savall

Трек Tiento IX del quinto tono

#

Название

Альбом

1

Трек Tiento IX del quinto tono

Tiento IX del quinto tono

Jordi Savall

Renaissance Music at the Court of the Kings of Spain

2:45

Информация о правообладателе: Warner Classics

