Информация о правообладателе: ℗ 1993 the copyright in this sound recording is owned by EMI France
Трек · 1993
Schwanengesang, D. 957: No. 1, Liebesbotschaft
Другие релизы артиста
La voix du ciel2018 · Альбом · Barbara Hendricks
Ave Maria (Ellens Gesang III), D. 839 [Orch. Challan]2018 · Сингл · Barbara Hendricks
Barbara Hendricks: Winter Compilation 20152015 · Альбом · Barbara Hendricks
David Del Tredici: Final Alice2013 · Альбом · Chicago Symphony Orchestra
Shout for Joy, Spiritual Christmas2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Debussy: Songs & A Homage to Jennie Tourel2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Bach Cantatas and Barber/Copland2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Au Coeur De L'Opera2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Christmas Songs & Disney Songs2010 · Альбом · Barbara Hendricks
Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater2009 · Альбом · Giovanni Battista Pergolesi
Barbara Hendricks sings Berlioz, Britten, Duparc & Ravel2008 · Альбом · Barbara Hendricks
Barbara Hendricks sings Mozart Arias2008 · Альбом · Barbara Hendricks