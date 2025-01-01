Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 1984
Violin Concerto in G Minor, Op. 12 No. 1, RV 317: II. Largo
Другие релизы артиста
J. S. Bach: Violin Concertos2023 · Альбом · Itzhak Perlman
Itzhak Perlman Plays Tchaikovsky2021 · Альбом · Itzhak Perlman
Itzhak Perlman - Selected Highlights from The Complete RCA and Columbia Album Collection2020 · Сингл · Itzhak Perlman
Perlman & Argerich play Schumann, Bach & Brahms2016 · Альбом · Martha Argerich
Paganini: Violin Concerto No. 1 - Sarasate: Carmen Fantasy2015 · Альбом · Itzhak Perlman
Perlman plays Saint-Saëns, Chausson & Ravel2015 · Альбом · Itzhak Perlman
Bruch: Violin Concerto No. 2 & Scottish Fantasy2015 · Альбом · Itzhak Perlman
The Spanish Album2015 · Альбом · Itzhak Perlman
The Easy Winners & Other Rag-Time Music of Scott Joplin2015 · Альбом · Itzhak Perlman
Paganini: 24 Caprices2015 · Альбом · Itzhak Perlman
Mendelssohn: Violin Concerto No. 2 - Bruch: Violin Concerto No. 12015 · Альбом · Itzhak Perlman
Wieniawski: Violin Concertos Nos 1 & 22015 · Альбом · Itzhak Perlman