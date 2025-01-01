Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Трек · 1988
Dandy
Le marin (avec Pierre Souchon et Ours)2021 · Сингл · Ours
Âme fifty-fifties2020 · Альбом · Alain Souchon
Jaloux du soleil2020 · Сингл · Alain Souchon
Vole2020 · Альбом · Clara Luciani
Âme fifties2019 · Альбом · Alain Souchon
Presque / Âme Fifties2019 · Сингл · Alain Souchon
Bahia2018 · Сингл · Véronique Sanson
Ouvert la nuit (feat. Edouard Baer)2017 · Сингл · Edouard Baer
Vole (2 générations chantent pour la 3ème) - Single2015 · Альбом · Carla Bruni
Alain Souchon & Laurent Voulzy - Les maquettes des chansons2014 · Альбом · Alain Souchon
Alain Souchon & Laurent Voulzy2014 · Альбом · Alain Souchon
Derrière les mots2014 · Сингл · Laurent Voulzy