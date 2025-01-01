Трек · 1988
Quand j'serai KO
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
When, petite sœur
We'll just have to remember
I'll be down
No more, the old dancing music sound
All day long in my gown
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Le marin (avec Pierre Souchon et Ours)2021 · Сингл · Ours
Âme fifty-fifties2020 · Альбом · Alain Souchon
Jaloux du soleil2020 · Сингл · Alain Souchon
Vole2020 · Альбом · Clara Luciani
Âme fifties2019 · Альбом · Alain Souchon
Presque / Âme Fifties2019 · Сингл · Alain Souchon
Bahia2018 · Сингл · Véronique Sanson
Ouvert la nuit (feat. Edouard Baer)2017 · Сингл · Edouard Baer
Vole (2 générations chantent pour la 3ème) - Single2015 · Альбом · Carla Bruni
Alain Souchon & Laurent Voulzy - Les maquettes des chansons2014 · Альбом · Alain Souchon
Alain Souchon & Laurent Voulzy2014 · Альбом · Alain Souchon
Derrière les mots2014 · Сингл · Laurent Voulzy