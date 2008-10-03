Трек · 2008
Dans tes yeux
3 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
Il y a dans tes yeux
Comme un air curieux
Il y a dans tes yeux
Qui parfois sont vitreux
La force vive de celles et ceux
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Милая2025 · Сингл · Anis
Ta Devushka2025 · Сингл · Anis
Alo Yorjon2025 · Сингл · Anis
4X132025 · Сингл · Anis
Pamir Blues2025 · Сингл · Anis
Faux Pas2025 · Сингл · Anis
Rappel2025 · Сингл · Anis
Ruzi Avval2025 · Сингл · Anis
Временно2024 · Сингл · Anis
I’m Fine2024 · Альбом · Anis
Сберегай2024 · Сингл · Anis
Right Now2024 · Сингл · Anis