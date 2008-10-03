Трек · 2008
Swing Javanaise
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
! Elle est rock, elle est steady
Boogie, woogie
Elle doute de chaque lendemain
De ces entrechats du destin
Qu'elle affronte de ses escarpins
