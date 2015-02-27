Трек · 2015
Us (feat. Bloody Jay)
Контент 18+
15 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone (France)
Текст песни
Uh uh Uh uh Uh uh Uh
Send my heart away, sending my heart away
I can't think about nobody but her,
When I go to to sleep I dream about her
I only want her, which leads to this
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Fantasma2023 · Сингл · Bea Pelea
Know Yourself (feat. Brodinski & Zelooperz)2023 · Сингл · ZelooperZ
Red 22022 · Альбом · Brodinski
BUSTDOWN ENTRAILS (ft. Brodinski & COUCOU CHLOE)2021 · Альбом · Hearteyes
Evil World Reloaded2020 · Альбом · Brodinski
Evil World2019 · Альбом · Brodinski
Split (feat. Peewee Longway)2018 · Сингл · Brodinski
DUSTWUN2016 · Альбом · Brodinski
Brava2015 · Альбом · Brodinski
Bromance #3 - Single2012 · Альбом · Club Cheval
Bromance #1 - Single2011 · Альбом · Gesaffelstein
Peanuts Club2009 · Сингл · Noob