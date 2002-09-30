О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Supergrass

Supergrass

Трек  ·  2002

Never Done Nothing Like That Before

1 лайк

Supergrass

Исполнитель

Supergrass

Трек Never Done Nothing Like That Before

#

Название

Альбом

1

Трек Never Done Nothing Like That Before

Never Done Nothing Like That Before

Supergrass

Life On Other Planets

1:43

Текст песни

Well he sleeping now and lying on the floor

He's never done nothing like that before

And I've been stroking your cat come and give us a paw

Never done nothing like that before

Never before, you don't know what you're talking about

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Echo

Другие релизы артиста

Релиз Supergrass (2022 Remaster)
Supergrass (2022 Remaster)2022 · Альбом · Supergrass
Релиз Pumping on Your Stereo (John Leckie & Mick Quinn 2022 Remix)
Pumping on Your Stereo (John Leckie & Mick Quinn 2022 Remix)2022 · Сингл · Supergrass
Релиз Out of the Blue (Monitor Mix)
Out of the Blue (Monitor Mix)2022 · Сингл · Supergrass
Релиз You Can See Me (Demo)
You Can See Me (Demo)2021 · Сингл · Supergrass
Релиз In It for the Money (Monitor Mix)
In It for the Money (Monitor Mix)2021 · Сингл · Supergrass
Релиз It's Not Me (Early Version)
It's Not Me (Early Version)2021 · Сингл · Supergrass
Релиз Live on Other Planets (Live 2020)
Live on Other Planets (Live 2020)2020 · Альбом · Supergrass
Релиз Mansize Rooster / Strange Ones (Live At Glastonbury 1997)
Mansize Rooster / Strange Ones (Live At Glastonbury 1997)2020 · Сингл · Supergrass
Релиз Moving / Out of the Blue (Live At Reading Festival 1998)
Moving / Out of the Blue (Live At Reading Festival 1998)2020 · Сингл · Supergrass
Релиз Tales of Endurance Pt. 4, 5 & 6 / Sad Girl (Radio Kerrang! Session 2005)
Tales of Endurance Pt. 4, 5 & 6 / Sad Girl (Radio Kerrang! Session 2005)2020 · Сингл · Supergrass
Релиз Grace / Bullet (Live at Ronnie Scott's)
Grace / Bullet (Live at Ronnie Scott's)2020 · Сингл · Supergrass
Релиз Alright / Time 25
Alright / Time 252020 · Альбом · Supergrass

Похожие артисты

Supergrass
Артист

Supergrass

Garbage
Артист

Garbage

The White Stripes
Артист

The White Stripes

New Order
Артист

New Order

Mando Diao
Артист

Mando Diao

The Subways
Артист

The Subways

Manic Street Preachers
Артист

Manic Street Preachers

Alison Mosshart
Артист

Alison Mosshart

Jack White
Артист

Jack White

Viva la Rock
Артист

Viva la Rock

The Heavy
Артист

The Heavy

Starsailor
Артист

Starsailor

The Dandy Warhols
Артист

The Dandy Warhols