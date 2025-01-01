О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Michel Plasson

Michel Plasson

Трек  ·  1990

Symphonie fantastique, Op. 14, H 48: III. Scène aux champs. Adagio

Michel Plasson

Исполнитель

Michel Plasson

Трек Symphonie fantastique, Op. 14, H 48: III. Scène aux champs. Adagio

#

Название

Альбом

1

Трек Symphonie fantastique, Op. 14, H 48: III. Scène aux champs. Adagio

Symphonie fantastique, Op. 14, H 48: III. Scène aux champs. Adagio

Michel Plasson

Berlioz: Orchestral Works

16:03

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Beethoven: Piano Concerto No. 1, Op. 15 (Live Recording. Geneva 1978)
Beethoven: Piano Concerto No. 1, Op. 15 (Live Recording. Geneva 1978)2020 · Сингл · L'Orchestre de la Suisse Romande
Релиз Guan Xia: Earth Requiem
Guan Xia: Earth Requiem2013 · Альбом · Michel Plasson
Релиз In Terra Pace
In Terra Pace2013 · Альбом · CLaire Désert
Релиз Gounod: Roméo et Juliette (highlights)
Gounod: Roméo et Juliette (highlights)2012 · Альбом · Michel Plasson
Релиз Delibes: Lakme (Highlights)
Delibes: Lakme (Highlights)2011 · Альбом · Michel Plasson
Релиз Verdi Requiem VSM
Verdi Requiem VSM2009 · Альбом · Michel Plasson
Релиз Bizet: Favourite Orchestral Works
Bizet: Favourite Orchestral Works2008 · Альбом · Michel Plasson
Релиз Credo - Airs sacrés
Credo - Airs sacrés2007 · Сингл · Orchestre National Du Capitole de Toulouse
Релиз Belle Hélène Norman Plasson
Belle Hélène Norman Plasson2007 · Альбом · Michel Plasson
Релиз Berlioz: Symphonie Fantastique & Harold in Italy
Berlioz: Symphonie Fantastique & Harold in Italy2006 · Альбом · Michel Plasson
Релиз Sacred Songs
Sacred Songs2006 · Альбом · Roberto Alagna
Релиз Thierry Caens: Troisième souffle
Thierry Caens: Troisième souffle2004 · Альбом · Orchestre National De Lyon

Похожие артисты

Michel Plasson
Артист

Michel Plasson

Идол
Артист

Идол

The Danish National Symphony Orchestra
Артист

The Danish National Symphony Orchestra

Midori
Артист

Midori

South of Eden
Артист

South of Eden

Пальмы
Артист

Пальмы

dorn
Артист

dorn

Maenad Veyl
Артист

Maenad Veyl

Machine Age
Артист

Machine Age

Suzan Erens
Артист

Suzan Erens

The Sword
Артист

The Sword

Grymheart
Артист

Grymheart

Killer Be Killed
Артист

Killer Be Killed