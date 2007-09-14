Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2007
Les Puritains (1997 Remastered Version): O rendetemi la speme...Vien, diletto, è in ciel la luna
Другие релизы артиста
The Art of Soprano, vol. 22024 · Сингл · Maria Callas
The Art of Soprano, vol. 12024 · Сингл · Maria Callas
Maria Callas, Vol. 5 (1950, 1951)2024 · Альбом · Giuseppe Verdi
Maria Callas, Vol. 2 (1949-1950)2024 · Альбом · Arturo Basile
Giuseppe Verdi: Rigoletto2023 · Сингл · Tito Gobbi
Luigi cherubini : Médée2023 · Сингл · Fiorenza Cossotto
Mad Scenes from Anna Bolena, Hamlet and Il Pirata2023 · Сингл · Philharmonia Orchestra
Maria Callas Portrays Verdi Heroines2023 · Сингл · Philharmonia Orchestra
Maria Callas Sings Great Arias From French Operas2023 · Сингл · Georges Pretre
Verdi Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Puccini Duets2023 · Сингл · Maria Callas
Operatic Arias by Puccini2023 · Сингл · Tullio Serafin