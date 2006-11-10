О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Barbara Hendricks/Nadine Denize/John Alder/José Van Dam/Orchestre du Capitole de Toulouse/Michel Plasson/ Orféon Donostiarra/José Antonio Sainz/Christoph Kuhlmann

Трек  ·  2006

Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.4 - "Quaerens me, sedisti lassus" (Soprano, Alto, Choeur)

Исполнитель

Трек Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.4 - "Quaerens me, sedisti lassus" (Soprano, Alto, Choeur)

Трек Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.4 - "Quaerens me, sedisti lassus" (Soprano, Alto, Choeur)

Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.4 - "Quaerens me, sedisti lassus" (Soprano, Alto, Choeur)

Barbara Hendricks - Mors et Vita

6:09

Информация о правообладателе: ℗ 2006 The copyright in this sound recording is owned by EMI France SA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож