Информация о правообладателе: ℗ 2006 The copyright in this sound recording is owned by EMI France SA
Barbara Hendricks/Nadine Denize/John Alder/José Van Dam/Orchestre du Capitole de Toulouse/Michel Plasson/ Orféon Donostiarra/José Antonio Sainz/Christoph Kuhlmann
Трек · 2006
Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.6 - "Inter oves locum praesta" (Ténor)
#
Название
Альбом
1
Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.6 - "Inter oves locum praesta" (Ténor)
Barbara Hendricks - Mors et Vita
3:12