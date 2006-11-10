Информация о правообладателе: ℗ 2006 The copyright in this sound recording is owned by EMI France SA
Barbara Hendricks/Nadine Denize/John Alder/José Van Dam/Orchestre du Capitole de Toulouse/Michel Plasson/ Orféon Donostiarra/José Antonio Sainz/Christoph Kuhlmann
Трек · 2006
Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.7 - "Confutatis maledictis" (Choeur et Quatuor de solistes)
#
Название
Альбом
1
Mors et Vita, une trilogie sacrée, Pars prima - Mors, Requiem: no.7 - "Confutatis maledictis" (Choeur et Quatuor de solistes)
Barbara Hendricks - Mors et Vita
7:12