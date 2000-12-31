Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 2000 Parlophone Records Limited
José Van Dam/Angela Gheorghiu/Roberto Alagna/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Gilles Ragon/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano
Трек · 2000
Manon, Act 4 Scene 4: "Oui, je viens t'arracher à la honte" (Comte, Des Grieux, Manon, Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Chorus)
#
Название
Альбом
1
Manon, Act 4 Scene 4: "Oui, je viens t'arracher à la honte" (Comte, Des Grieux, Manon, Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Chorus)
2:35