О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Трек  ·  2000

Manon, Act 4 Scene 2: "Mais donc nous arrive et fait tout ce tapage?" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Chorus)

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Исполнитель

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Трек Manon, Act 4 Scene 2: "Mais donc nous arrive et fait tout ce tapage?" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Chorus)

#

Название

Альбом

1

Трек Manon, Act 4 Scene 2: "Mais donc nous arrive et fait tout ce tapage?" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Chorus)

Manon, Act 4 Scene 2: "Mais donc nous arrive et fait tout ce tapage?" (Guillot, Poussette, Javotte, Rosette, Des Grieux, Lescaut, Manon, Chorus)

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Massenet: Manon

1:45

Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 2000 Parlophone Records Limited

Другие релизы артиста

Похожие артисты

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano
Артист

Gilles Ragon/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Roberto Alagna/Earle Patriarco/Angela Gheorghiu/Luc de Meulenaere/Yves Goffinet/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож