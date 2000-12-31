О нас

Earle Patriarco/Gilles Ragon/Nicolas Cavallier/Nicolas Rivenq/Anna Maria Panzarella/Sophie Koch/Susanne Schimmack/Choeurs de la Monnaie/Orchestre Symphonique de la Monnaie/Antonio Pappano

Трек  ·  2000

Manon, Act 1 Scene 9: "Plus un sou! Le tour est très plaisant" (Lescaut, Guillot, L'Hôtelier, Brétigny, Poussette, Javotte, Rosette, Chorus)

Исполнитель

Трек Manon, Act 1 Scene 9: "Plus un sou! Le tour est très plaisant" (Lescaut, Guillot, L'Hôtelier, Brétigny, Poussette, Javotte, Rosette, Chorus)

Трек Manon, Act 1 Scene 9: "Plus un sou! Le tour est très plaisant" (Lescaut, Guillot, L'Hôtelier, Brétigny, Poussette, Javotte, Rosette, Chorus)

Manon, Act 1 Scene 9: "Plus un sou! Le tour est très plaisant" (Lescaut, Guillot, L'Hôtelier, Brétigny, Poussette, Javotte, Rosette, Chorus)

Massenet: Manon

2:53

Информация о правообладателе: A Warner Classics release ℗ 2000 Parlophone Records Limited

