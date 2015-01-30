Трек · 2015
Forever Young (From NBC's Parenthood)
13 лайков
Информация о правообладателе: Nonesuch
Текст песни
May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
You're the One2023 · Сингл · Rhiannon Giddens
They're Calling Me Home (with Francesco Turrisi)2021 · Альбом · Rhiannon Giddens
Avalon (with Francesco Turrisi)2021 · Сингл · Rhiannon Giddens
Waterbound (with Francesco Turrisi)2021 · Сингл · Rhiannon Giddens
Calling Me Home (with Francesco Turrisi)2021 · Сингл · Francesco Turrisi
It's a Fire2020 · Сингл · Amanda Palmer
Don't Call Me Names2020 · Сингл · Rhiannon Giddens
Black Eyed Dog2020 · Сингл · Rhiannon Giddens
Just the Two of Us (feat. Sxip Shirey)2020 · Сингл · Sxip Shirey
there is no Other (with Francesco Turrisi) [Deluxe Version]2019 · Альбом · Rhiannon Giddens
I'm On My Way (with Francesco Turrisi)2019 · Сингл · Rhiannon Giddens
Songs of Our Native Daughters2019 · Альбом · Our Native Daughters