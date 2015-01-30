О нас

Rhiannon Giddens

Rhiannon Giddens

,

Iron & Wine

Трек  ·  2015

Forever Young (From NBC's Parenthood)

13 лайков

Rhiannon Giddens

Исполнитель

Rhiannon Giddens

Трек Forever Young (From NBC's Parenthood)

#

Название

Альбом

1

Трек Forever Young (From NBC's Parenthood)

Forever Young (From NBC's Parenthood)

Rhiannon Giddens

,

Iron & Wine

Forever Young (From NBC's Parenthood)

4:21

Текст песни

May God bless and keep you always

May your wishes all come true

May you always do for others

And let others do for you

May you build a ladder to the stars

Чтобы увидеть полный текст,

Информация о правообладателе: Nonesuch
