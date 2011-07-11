Информация о правообладателе: ℗ 2011 The copyright in this sound recording is owned by EMI Records Ltd.
Трек · 2011
La forza del destino, Act 1: Sinfonia (Allegro)
Другие релизы артиста
Rafael Kubelík conducts Haydn, Schoenberg & Tchaikovsky (Live)2022 · Сингл · Rafael Kubelík
Bartók: Sonata for Two Pianos and Percussion & Piano Concertos Nos. 1 & 32021 · Альбом · New Philharmonia Orchestra
Mozart: Complete Works for Violin and Orchestra2018 · Сингл · Henryk Szeryng
Wagner: Der fliegende Holländer, WWV 63 (Live)2018 · Альбом · Рихард Вагнер
Tchaikovsky: Symphonies Nos. 1, 2, 4 / Nutcracker Suite2017 · Сингл · New Philharmonia Orchestra
Chopin - Liszt - Piano Concertos2015 · Альбом · New Philharmonia Orchestra
Dvorák: New World Symphony2015 · Альбом · Antal Dorati
Berlioz: Symphonie Fantastique2015 · Сингл · Леопольд Стоковский
Mussorgsky-Stokowski: Pictures At An Exhibition2015 · Альбом · Леопольд Стоковский
Richard Strauss: Death & Transfiguration; Tchaikovsky: Francesca da Rimini2015 · Альбом · New Philharmonia Orchestra
Tchaikovsky: Symphony No.5 in E Minor2015 · Сингл · Леопольд Стоковский
Offenbach: Gaité Parisienne2015 · Альбом · New Philharmonia Orchestra