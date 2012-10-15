Информация о правообладателе: Warner Classics
Трек · 2012
The Gondoliers 'The King of Barataria', Act II: Take a pair of sparkling eyes (Marco)
Другие релизы артиста
Mahler · Das Lied von der Erde2023 · Сингл · Maureen Forrester
Don't Stop the Music Sni2023 · Сингл · Richard Lewis
George Frederick Handel - Messiah (Highlights)2022 · Сингл · Heather Harper
Carols for Chorus2022 · Альбом · Jean Allister
Vaughan Williams: Hodie (This Day): A Christmas Cantata For Soprano, Tenor, And Baritone Soloists, With Chorus, Boys' Voices, Organ And Orchestra2022 · Сингл · Sir David Willcocks
Elgar from America, Vol. 32022 · Альбом · Sir Edward Elgar
Mozart, Tchaikovsky, Nono & Debussy: Symphony No. 31, "Paris" - Romeo and Juliet Love Duet (in English) - Canti di vita e d'amore - Nocturnes2021 · Альбом · London Symphony Orchestra
Mahler: Das Lied von der Erde (Live)2021 · Альбом · Gustav Mahler
Walton: Troilus and Cressida, Excerpts (Mono Version)2016 · Альбом · Elisabeth Schwarzkopf
Schoenberg: Gurre-Lieder, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · Richard Lewis
Schoenberg: Gurre-Lieder (Mono Version)2015 · Альбом · Ethel Semser
Mozart: Idomeneo, K. 3662015 · Альбом · Glyndebourne Festival Orchestra