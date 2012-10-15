О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Dichterliebe
Dichterliebe2021 · Альбом · Robert Schumann
Релиз The Brigitte Fassbaender Edition
The Brigitte Fassbaender Edition2019 · Сингл · Brigitte Fassbaender
Релиз Famous Opera Arias
Famous Opera Arias2016 · Альбом · Brigitte Fassbaender
Релиз Mahler: Symphony No. 5 in C-Sharp Minor & Kindertotenlieder
Mahler: Symphony No. 5 in C-Sharp Minor & Kindertotenlieder2015 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Bach, Bartholdy, Burkhart, Schubert, Busto, Schütz, Stroope, Lasso, Whitacre, Tastner, Britten, Hawley & Mason: Vergänglichkeit
Bach, Bartholdy, Burkhart, Schubert, Busto, Schütz, Stroope, Lasso, Whitacre, Tastner, Britten, Hawley & Mason: Vergänglichkeit2013 · Альбом · Brigitte Fassbaender
Релиз Mahler: Das Lied von der Erde
Mahler: Das Lied von der Erde2013 · Альбом · Francisco Araiza
Релиз Der heitere Schubert - Meisterwerke des Musikalischen Humors "Eine Schubertiade"
Der heitere Schubert - Meisterwerke des Musikalischen Humors "Eine Schubertiade"2011 · Альбом · Brigitte Fassbaender
Релиз Flower Duet - The World's Most Beautiful Duets
Flower Duet - The World's Most Beautiful Duets2010 · Альбом · Renata Tebaldi
Релиз Richard Strauss: Der Rosenkavalier
Richard Strauss: Der Rosenkavalier2007 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Lieder Vol.4 [Mahler/Schönberg/Milhaud]
Lieder Vol.4 [Mahler/Schönberg/Milhaud]2005 · Альбом · Brigitte Fassbaender
Релиз The Very Best Of Brigitte Fassbaender
The Very Best Of Brigitte Fassbaender2005 · Альбом · Brigitte Fassbaender
Релиз Lieder Vol.3: Mendelssohn & Schumann
Lieder Vol.3: Mendelssohn & Schumann2005 · Альбом · Brigitte Fassbaender

