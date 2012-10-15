Информация о правообладателе: Warner Classics
La alegría del batallón, Act 1 Tableau 1: No. 1, Canción guajira, "Aquí está quien lo tiene tóo" (Tajuña)
Другие релизы артиста
"Dein Song" sucht den Weihnachtshit 2022 (Das Album zum Songcontest)2022 · Альбом · Stefanie Heinzmann
Rolando Villazón - Greatest Hits2022 · Альбом · Rolando Villazon
Adam: O Holy Night2020 · Сингл · Rolando Villazon
Serenata Latina (Bonus EP)2020 · Сингл · Xavier de Maistre
Serenata Latina2020 · Альбом · Rolando Villazon
Carlos Guastavino: Se equivocó la paloma2020 · Сингл · Rolando Villazon
Carlos Guastavino: Violetas2020 · Сингл · Rolando Villazon
Eduardo Sanchez de Fuentes: Deseo2020 · Сингл · Xavier de Maistre
Yvette Souviron: Al banco solitario2020 · Сингл · Rolando Villazon
Silvio Rodríguez: En estos días2020 · Сингл · Rolando Villazon
Mozartissimo - Best of Mozart2020 · Сингл · Rolando Villazon
Mozart: Die Zauberflöte2019 · Сингл · Albina Shagimuratova