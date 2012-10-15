Информация о правообладателе: Warner Classics
Boccaccio, Dritter Akt: Duettino - Florenz hat schöne Frauen
Другие релизы артиста
Handel · Rodelinde2023 · Сингл · Erna Berger
Gluck · iphigenie auf tauris2023 · Сингл · Hilde Zadek
Acht Opernszenen2023 · Сингл · Großes Opernorchester
Hermann Prey sings Lieder2023 · Сингл · Hermann Prey
Hermann Prey sings Opera Arias2023 · Сингл · Hermann Prey
Franz Schubert • Winterreise D. 9112023 · Сингл · Hermann Prey
Songs of Schubert, Strauss, Schumann and Brahms2021 · Альбом · Hermann Prey
Symphonies of Life, Vol. 64 - Kreutzer: Das Nachtlager in Granada2020 · Альбом · Hermann Prey
Klemperer live, Cologne Vol. 8: Brahms, Ein deutsches Requiem (Historical Recording)2020 · Альбом · Johannes Brahms
Hermann Prey: Essentials2019 · Альбом · Hermann Prey
Songs Of Schubert,Strauss,Schumann and Brahms2018 · Альбом · Hermann Prey
Robert Schumann: Dichterliebe & Liederkreis2017 · Альбом · Hermann Prey