Информация о правообладателе: Warner Classics
Chu Chin Cho, Act II: The Cobbler's Song (I sit and cobble at slippers and shoon) [Baba Mustafa] [2005 Remaster]
1 лайк
Другие релизы артиста
Sing with Vera2020 · Альбом · Vera Lynn
Just Say I Love Her (Mono Version)2014 · Альбом · Toni Dalli
Casey Jones / I Gotta Robe (Mono Version)2014 · Сингл · Laurie London
The Mississippi Minstrels1965 · Альбом · The Rita Williams Singers
Just Say I Love Her1959 · Альбом · Toni Dalli
Casey Jones / I Gotta Robe1959 · Сингл · Laurie London