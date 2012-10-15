О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз Tribute to Georges Prêtre
Tribute to Georges Prêtre2017 · Сингл · Jane Berbie
Релиз Campra: Didon - Lully: Cadmus et Hermione, extraits instrumentaux (Mono Version)
Campra: Didon - Lully: Cadmus et Hermione, extraits instrumentaux (Mono Version)2015 · Альбом · Jane Berbie
Релиз Bizet: Carmen - Highlights
Bizet: Carmen - Highlights1976 · Альбом · Sir Georg Solti
Релиз Mozart: Cosi fan tutte
Mozart: Cosi fan tutte1974 · Сингл · Pilar Lorengar
Релиз Berlioz: Benvenuto Cellini
Berlioz: Benvenuto Cellini1972 · Сингл · Christiane Eda-Pierre
Релиз Cavalli: L'Ormindo
Cavalli: L'Ormindo1969 · Сингл · Hugues Cuenod
Релиз Delibes: Lakmé
Delibes: Lakmé1968 · Сингл · Jane Berbie

