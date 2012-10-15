О нас

Информация о правообладателе: Warner Classics

Другие релизы артиста

Релиз "Dein Song" sucht den Weihnachtshit 2022 (Das Album zum Songcontest)
"Dein Song" sucht den Weihnachtshit 2022 (Das Album zum Songcontest)2022 · Альбом · Stefanie Heinzmann
Релиз Rolando Villazón - Greatest Hits
Rolando Villazón - Greatest Hits2022 · Альбом · Rolando Villazon
Релиз Adam: O Holy Night
Adam: O Holy Night2020 · Сингл · Rolando Villazon
Релиз Serenata Latina (Bonus EP)
Serenata Latina (Bonus EP)2020 · Сингл · Xavier de Maistre
Релиз Serenata Latina
Serenata Latina2020 · Альбом · Rolando Villazon
Релиз Carlos Guastavino: Se equivocó la paloma
Carlos Guastavino: Se equivocó la paloma2020 · Сингл · Rolando Villazon
Релиз Carlos Guastavino: Violetas
Carlos Guastavino: Violetas2020 · Сингл · Rolando Villazon
Релиз Eduardo Sanchez de Fuentes: Deseo
Eduardo Sanchez de Fuentes: Deseo2020 · Сингл · Xavier de Maistre
Релиз Yvette Souviron: Al banco solitario
Yvette Souviron: Al banco solitario2020 · Сингл · Rolando Villazon
Релиз Silvio Rodríguez: En estos días
Silvio Rodríguez: En estos días2020 · Сингл · Rolando Villazon
Релиз Mozartissimo - Best of Mozart
Mozartissimo - Best of Mozart2020 · Сингл · Rolando Villazon
Релиз Mozart: Die Zauberflöte
Mozart: Die Zauberflöte2019 · Сингл · Albina Shagimuratova

Rolando Villazon
Rolando Villazon

Helene Schneiderman
Helene Schneiderman

Salvatore Cordella
Salvatore Cordella

Paul Gay
Paul Gay

Herman Wallen
Herman Wallen

Elīna Garanča
Elīna Garanča

Metropolitan Opera Orchestra
Metropolitan Opera Orchestra

Joan Sutherland
Joan Sutherland

Josef Sakonov
Josef Sakonov

Viacheslav Grohovski
Viacheslav Grohovski

Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden
Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden

Herbert Blomstedt
Herbert Blomstedt

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor