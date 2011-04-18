О нас

Talk Talk

Talk Talk

Трек  ·  2011

It's My Life

Talk Talk

Исполнитель

Talk Talk

Трек It's My Life

#

Название

Альбом

1

Трек It's My Life

It's My Life

Talk Talk

Massive Hits! - Eighties

3:52

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Другие релизы артиста

Релиз Mirror Man (2022 Digital Master)
Mirror Man (2022 Digital Master)2022 · Сингл · Talk Talk
Релиз Natural Order 1982 - 1991
Natural Order 1982 - 19912013 · Альбом · Talk Talk
Релиз Remixed (2003 Remaster)
Remixed (2003 Remaster)1999 · Альбом · Talk Talk
Релиз Laughing Stock
Laughing Stock1991 · Альбом · Talk Talk
Релиз Spirit of Eden
Spirit of Eden1988 · Альбом · Talk Talk
Релиз The Colour of Spring
The Colour of Spring1986 · Альбом · Talk Talk
Релиз It's My Life
It's My Life1984 · Альбом · Talk Talk
Релиз The Party's Over
The Party's Over1982 · Альбом · Talk Talk

Похожие артисты

Talk Talk
Артист

Talk Talk

Orchestral Manoeuvres in the Dark
Артист

Orchestral Manoeuvres in the Dark

Martin L. Gore
Артист

Martin L. Gore

Talking Heads
Артист

Talking Heads

Simple Minds
Артист

Simple Minds

The Cure
Артист

The Cure

Ultravox
Артист

Ultravox

Madrugada
Артист

Madrugada

Kajagoogoo
Артист

Kajagoogoo

Mr. Mister
Артист

Mr. Mister

Soulsavers
Артист

Soulsavers

New Order
Артист

New Order

Buggles
Артист

Buggles