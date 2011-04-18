О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Cyndi Lauper

Cyndi Lauper

Трек  ·  2011

Time After Time

3 лайка

Cyndi Lauper

Исполнитель

Cyndi Lauper

Трек Time After Time

#

Название

Альбом

1

Трек Time After Time

Time After Time

Cyndi Lauper

Massive Hits! - Eighties

4:02

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company

Другие релизы артиста

Релиз Houston 1984
Houston 19842025 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз Philadelphia 1983
Philadelphia 19832025 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз True Colors (35th Anniversary Edition)
True Colors (35th Anniversary Edition)2021 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз Our Problem
Our Problem2021 · Сингл · K. Flay
Релиз Hope (Tracy Young Hopeful Mix)
Hope (Tracy Young Hopeful Mix)2020 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз Hope
Hope2019 · Сингл · Cyndi Lauper
Релиз True Colours - Live at Ripley's Music Hall, 1983
True Colours - Live at Ripley's Music Hall, 19832016 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз Grab a Hold
Grab a Hold2016 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз Detour
Detour2016 · Альбом · Cyndi Lauper
Релиз Misty Blue
Misty Blue2016 · Сингл · Cyndi Lauper
Релиз Walkin' After Midnight
Walkin' After Midnight2016 · Сингл · Cyndi Lauper
Релиз Funnel of Love
Funnel of Love2016 · Сингл · Cyndi Lauper

Похожие артисты

Cyndi Lauper
Артист

Cyndi Lauper

Annie Lennox
Артист

Annie Lennox

Sinéad O’Connor
Артист

Sinéad O’Connor

Nena
Артист

Nena

Dionne Warwick
Артист

Dionne Warwick

Yola
Артист

Yola

Deutsches Filmorchester Babelsberg
Артист

Deutsches Filmorchester Babelsberg

Rebecca Ferguson
Артист

Rebecca Ferguson

Lissie
Артист

Lissie

Indochine
Артист

Indochine

Jamie O'Neal
Артист

Jamie O'Neal

Rumer
Артист

Rumer

Antonello Venditti
Артист

Antonello Venditti