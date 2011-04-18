Трек · 2011
Let's Go All The Way (Short Blix Mix)
Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Sitting with the thinker
Just trying to work it out
It's a traffic jam of the brain
Makes you want to scream and shout
