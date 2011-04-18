Трек · 2011
Golden Brown
2 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
Golden brown texture like sun
Lays me down with my mind she runs
Throughout the night
No need to fight
Never a frown with golden brown
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Aquarius2021 · Сингл · The Stranglers
Future Stars Vol. 22021 · Альбом · Tengu
The Singularity2020 · Сингл · The Stranglers
Feel It Live2013 · Альбом · The Stranglers
Feel It Live2013 · Альбом · The Stranglers
The Old Testament (UA Studio Recs 77-82)2013 · Альбом · The Stranglers
Giants2012 · Альбом · The Stranglers
Acoustic in Brugge2012 · Альбом · The Stranglers
All the Best2012 · Альбом · The Stranglers
Giants (Special Edition)2012 · Альбом · The Stranglers
Giants2012 · Альбом · The Stranglers
Acoustic in Brugge (Live)2012 · Альбом · The Stranglers