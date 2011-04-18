Трек · 2011
Ghosts (Edit)
1 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Текст песни
When the room is quiet
The daylight almost gone
It seems there's something I should know
Well I ought to leave but
The rain it never stops
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Oil On Canvas2003 · Альбом · Japan
Tin Drum2003 · Альбом · Japan
Exorcising Ghosts1984 · Альбом · Japan
Oil On Canvas1983 · Альбом · Japan
I Second That Emotion (Steve Nye 7" Remix 1982)1982 · Сингл · Japan
Quiet Life (Deluxe Edition)1980 · Альбом · Japan
Quiet Life (Japanese 7" Version)1979 · Сингл · Japan