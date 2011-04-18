О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Midge Ure

Midge Ure

Трек  ·  2011

If I Was

4 лайка

Midge Ure

Исполнитель

Midge Ure

Трек If I Was

#

Название

Альбом

1

Трек If I Was

If I Was

Midge Ure

Massive Hits! - Eighties

5:19

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие релизы артиста

Релиз Das Beat (feat. Midge Ure) [Âme Remix]
Das Beat (feat. Midge Ure) [Âme Remix]2021 · Сингл · Band Electronica
Релиз Das Beat (feat. Midge Ure)
Das Beat (feat. Midge Ure)2021 · Сингл · Midge Ure
Релиз Orchestrated
Orchestrated2017 · Альбом · Midge Ure
Релиз Vienna (Orchestrated)
Vienna (Orchestrated)2017 · Сингл · Midge Ure
Релиз Hymn (Orchestrated)
Hymn (Orchestrated)2017 · Сингл · Midge Ure
Релиз If I Was (Orchestrated)
If I Was (Orchestrated)2017 · Сингл · Midge Ure
Релиз Dancing with Tears in My Eyes (Orchestrated)
Dancing with Tears in My Eyes (Orchestrated)2017 · Сингл · Midge Ure
Релиз Breathe (Orchestrated)
Breathe (Orchestrated)2017 · Сингл · Midge Ure
Релиз Breathe Again
Breathe Again2015 · Альбом · Midge Ure
Релиз Fragile
Fragile2014 · Альбом · Midge Ure
Релиз Pure
Pure2014 · Альбом · Midge Ure
Релиз Ten
Ten2008 · Альбом · Midge Ure

Похожие артисты

Midge Ure
Артист

Midge Ure

Tears For Fears
Артист

Tears For Fears

Bronski Beat
Артист

Bronski Beat

Camouflage
Артист

Camouflage

Dave Gahan
Артист

Dave Gahan

Sinéad O’Connor
Артист

Sinéad O’Connor

Martin L. Gore
Артист

Martin L. Gore

Jan Hammer
Артист

Jan Hammer

De/Vision
Артист

De/Vision

Nena
Артист

Nena

Dead Can Dance
Артист

Dead Can Dance

Talk Talk
Артист

Talk Talk

Orchestral Manoeuvres in the Dark
Артист

Orchestral Manoeuvres in the Dark