Paula Abdul

Paula Abdul

Трек  ·  2011

Straight Up

987 лайков

Paula Abdul

Исполнитель

Paula Abdul

Трек Straight Up

#

Название

Альбом

1

Трек Straight Up

Straight Up

Paula Abdul

Massive Hits! - Eighties

4:08

Текст песни

Lost in a dream

I don't know which way to go (let me see if)

You are all that you seem

Maybe I'm movin' the way too slow

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
