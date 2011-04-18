О нас

Johnny Hates Jazz

Johnny Hates Jazz

Трек  ·  2011

I Don't Want To Be A Hero

162 лайка

Johnny Hates Jazz

Исполнитель

Johnny Hates Jazz

Трек I Don't Want To Be A Hero

#

Название

Альбом

1

Трек I Don't Want To Be A Hero

I Don't Want To Be A Hero

Johnny Hates Jazz

Massive Hits! - Eighties

3:27

Текст песни

Oh, send me off to war with a gun in my hand

But I won't pull the trigger

Out destiny is here 'neath the red, white and blue

So lead me to the slaughter

Now don't be afraid, come and join the parade

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
