Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Пользовательское соглашение

Персональные данные

China Crisis

China Crisis

Трек  ·  2011

Wishful Thinking

China Crisis

China Crisis

Трек Wishful Thinking

Трек Wishful Thinking

Wishful Thinking

China Crisis

Massive Hits! - Eighties

4:40

Текст песни

It's time we should talk about it

There's no secrets kept in here

Forgive me for asking

Now wipe away your tears

Информация о правообладателе: ℗ 2011 Parlophone Records Ltd a Warner Music Group Company
