D A D

D A D

Трек  ·  2013

Sleeping My Day Away (2009 - Remaster)

3 лайка

D A D

Исполнитель

D A D

Трек Sleeping My Day Away (2009 - Remaster)

#

Название

Альбом

1

Трек Sleeping My Day Away (2009 - Remaster)

Sleeping My Day Away (2009 - Remaster)

D A D

50 Stærke Danske 80'er Hits

4:23

Текст песни

Mumbling: "Good morning"

And raising my head

A bad breath kiss to my pillow pet

I take a look at the day turns & stay in bed

Open my eyes when the day have died

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
