Anne Dorte Michelsen

Трек  ·  2013

Jeg har lagt mine våben

Anne Dorte Michelsen

Исполнитель

Трек Jeg har lagt mine våben

Название

Альбом

1

Трек Jeg har lagt mine våben

Jeg har lagt mine våben

Anne Dorte Michelsen

50 Stærke Danske 80'er Hits

3:33

Информация о правообладателе: Parlophone Denmark

Другие релизы артиста

Релиз Thumbs Up
Thumbs Up2023 · Альбом · Anne Dorte Michelsen
Релиз Fucking feminister
Fucking feminister2023 · Сингл · Anne Dorte Michelsen
Релиз Skulder Ved Skulder
Skulder Ved Skulder2020 · Сингл · Anne Dorte Michelsen
Релиз Den sidste vals
Den sidste vals2019 · Сингл · Anne Dorte Michelsen
Релиз Fuglen (Hyldest til Jakob Fuglsang)
Fuglen (Hyldest til Jakob Fuglsang)2019 · Сингл · Anne Dorte Michelsen
Релиз En Ukendt Glæde (Shazz Man Remix)
En Ukendt Glæde (Shazz Man Remix)2017 · Сингл · Anne Dorte Michelsen
Релиз De Voksnes Rækker
De Voksnes Rækker2015 · Альбом · Anne Dorte Michelsen
Релиз Du Kan Ikke Tvivle På Min Kærlighed
Du Kan Ikke Tvivle På Min Kærlighed2015 · Альбом · Anne Dorte Michelsen
Релиз Så Stille Som Sne
Så Stille Som Sne2003 · Альбом · Anne Dorte Michelsen
Релиз De Store Og De Stille [Sange Fra 1983 - 1998]
De Store Og De Stille [Sange Fra 1983 - 1998]1998 · Альбом · Anne Dorte Michelsen
Релиз Mellem Dig, Og Mig
Mellem Dig, Og Mig1998 · Альбом · Anne Dorte Michelsen
Релиз Mørke Vande - Lyse Strande
Mørke Vande - Lyse Strande1989 · Альбом · Anne Dorte Michelsen

Похожие артисты

Anne Dorte Michelsen
Артист

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож