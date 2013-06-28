Информация о правообладателе: Parlophone Denmark
Трек · 2013
Vi Maler Byen Rød
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Juletid2022 · Альбом · Birthe Kjær
Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)2022 · Сингл · Birthe Kjær
O Hellige Nat2021 · Сингл · Birthe Kjær
Det Er Nu, Det Er Jul2021 · Сингл · Birthe Kjær
Du burde sidde lige her2020 · Сингл · Birthe Kjær
Vincent (Starry, Starry Night)2019 · Сингл · Birthe Kjær
50 Års Pletskud2018 · Альбом · Birthe Kjær
Din I Nat2018 · Сингл · Birthe Kjær
Lige Fra Hjertet2015 · Альбом · Birthe Kjær
Fødselsdagssang For Voksne2013 · Сингл · Benny Andersen
Birthe2013 · Альбом · Birthe Kjær
Solskin I September2013 · Сингл · Birthe Kjær