Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Bridge: Orchestral Works, The Collector's Edition
Bridge: Orchestral Works, The Collector's Edition2012 · Альбом · Frank Bridge
Релиз Robert Hall Lewis / Frank Ahrold
Robert Hall Lewis / Frank Ahrold2011 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Релиз Janácek: From the House of the Dead
Janácek: From the House of the Dead2010 · Сингл · Elzbieta Szmytka
Релиз Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk
Shostakovich: Lady Macbeth of Mtsensk2010 · Сингл · Aage Haugland
Релиз Dvorak: Terzetto Om C Major, Opus 74; Cypresses String Quartet; Cypresses Original Song Version
Dvorak: Terzetto Om C Major, Opus 74; Cypresses String Quartet; Cypresses Original Song Version2009 · Альбом · Antonín Dvořák
Релиз Holliger: Siebengesang; Der magische Tänzer
Holliger: Siebengesang; Der magische Tänzer2007 · Сингл · Solistinnen Der Schola Cantorum, Stuttgart
Релиз Britten: Folk Song Arrangements (English Song, Vol. 10)
Britten: Folk Song Arrangements (English Song, Vol. 10)2005 · Альбом · Benjamin Britten
Релиз Britten: Death in Venice
Britten: Death in Venice2005 · Альбом · Benjamin Britten
Релиз Holst: Vedic Hymns / Four Songs, Op. 35 / Humbert Wolfe Settings (English Song, Vol. 6)
Holst: Vedic Hymns / Four Songs, Op. 35 / Humbert Wolfe Settings (English Song, Vol. 6)2003 · Альбом · Gustav Holst
Релиз Britten: War Requiem, Sinfonia da Requiem & Ballad of Heroes
Britten: War Requiem, Sinfonia da Requiem & Ballad of Heroes2003 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Britten: Billy Budd
Britten: Billy Budd2000 · Альбом · Benjamin Britten
Релиз Janáček: Osud (Fate)
Janáček: Osud (Fate)1999 · Альбом · Leoš Janáček

