English Chamber Orchestra/

Purcell Singers

/Imogen Holst/Ian Partridge, Purcell Singers

Трек  ·  2012

2 Psalms: No. 1, Psalm LXXXVI

Purcell Singers

Исполнитель

Purcell Singers

Трек 2 Psalms: No. 1, Psalm LXXXVI

#

Название

Альбом

1

Трек 2 Psalms: No. 1, Psalm LXXXVI

2 Psalms: No. 1, Psalm LXXXVI

Purcell Singers

Holst: The Collector's Edition

8:05

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Holst: Choral Hymns From The Rig Veda; Savitri; Seven Part-Songs; The Evening Watch
Holst: Choral Hymns From The Rig Veda; Savitri; Seven Part-Songs; The Evening Watch2011 · Сингл · Purcell Singers
Релиз Schumann: 3 Chorale-Motets Op. 75 & 5 Chorale-Motets Op. 71
Schumann: 3 Chorale-Motets Op. 75 & 5 Chorale-Motets Op. 712007 · Альбом · Mark Ford
Релиз Georg Schumann: Choral Music
Georg Schumann: Choral Music2000 · Сингл · Purcell Singers
Релиз Britten: A Ceremony of Carols; A Boy was Born; Psalm 150
Britten: A Ceremony of Carols; A Boy was Born; Psalm 1501993 · Сингл · Choirs Of Downside And Emanuel Schools
Релиз English Folk Songs
English Folk Songs1963 · Альбом · Purcell Singers

