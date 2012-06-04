О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Baccholian Singers of London/

Philip Jones Brass Ensemble

/Ian Humphris, Philip Jones Brass Ensemble

Трек  ·  2012

A Dirge for Two Veterans

Philip Jones Brass Ensemble

Исполнитель

Philip Jones Brass Ensemble

Трек A Dirge for Two Veterans

#

Название

Альбом

1

Трек A Dirge for Two Veterans

A Dirge for Two Veterans

Philip Jones Brass Ensemble

Holst: The Collector's Edition

6:14

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз PJBE Finale
PJBE Finale2023 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Music From The Royal Court
Music From The Royal Court2015 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз A Venetian Christmas
A Venetian Christmas2012 · Альбом · John Eliot Gardiner
Релиз Music for the Courts of Europe
Music for the Courts of Europe2008 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Easy Winners
Easy Winners2008 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз La Battaglia
La Battaglia2008 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Divertimento
Divertimento2008 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Festive Brass
Festive Brass2008 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Fanfare
Fanfare2008 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Maw: Sinfonia - Gardner: Theme & Variations - Dodgson: Sonata - Addison: Divertimento
Maw: Sinfonia - Gardner: Theme & Variations - Dodgson: Sonata - Addison: Divertimento2008 · Альбом · English Chamber Orchestra
Релиз The World of the Philip Jones Brass Ensemble
The World of the Philip Jones Brass Ensemble2001 · Альбом · Philip Jones Brass Ensemble
Релиз Henze: Whispers from Heavenly Death; 5 Neapolitan Songs; Being Beauteous; Essay on Pigs
Henze: Whispers from Heavenly Death; 5 Neapolitan Songs; Being Beauteous; Essay on Pigs1996 · Альбом · Hans Werner Henze

Похожие артисты

Philip Jones Brass Ensemble
Артист

Philip Jones Brass Ensemble

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож