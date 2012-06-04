Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.
English Chamber Orchestra/Dame Janet Baker/
Purcell Singers
/Imogen Holst, Purcell Singers
Трек · 2012
A Choral Fantasia, Op. 51
#
Название
Альбом
Другие релизы артиста
Holst: Choral Hymns From The Rig Veda; Savitri; Seven Part-Songs; The Evening Watch2011 · Сингл · Purcell Singers
Schumann: 3 Chorale-Motets Op. 75 & 5 Chorale-Motets Op. 712007 · Альбом · Mark Ford
Georg Schumann: Choral Music2000 · Сингл · Purcell Singers
Britten: A Ceremony of Carols; A Boy was Born; Psalm 1501993 · Сингл · Choirs Of Downside And Emanuel Schools
English Folk Songs1963 · Альбом · Purcell Singers