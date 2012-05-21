Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.
Трек · 2012
Der Freischütz, Op. 77, J. 277: Ouverture (Adagio - Molto vivace)
Другие релизы артиста
Strauss & Mozart: Vocal Works (Remastered 2024)2024 · Альбом · Rias Symphonie-orchester
Mozart - Don Giovanni2024 · Сингл · Elisabeth Grümmer
Weber · Der Freischütz2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Carl maria von weber · der freischütz2023 · Сингл · Hans Hopf
Brahms · Ein deutsches Requiem2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Singt Lieder von Franz Schubert und Johannes Brahms2022 · Сингл · Elisabeth Grümmer
Valse brillante2022 · Сингл · Various Artists
Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Szenen)2021 · Альбом · Josef Traxel
Klemperer live, Cologne Vol. 8: Brahms, Ein deutsches Requiem (Historical Recording)2020 · Альбом · Johannes Brahms
Mendelssohn, Schumann, Schoeck & Wolf: Lieder2016 · Альбом · Aribert Reimann
Weber: Der Freischütz (Stereo Version)2016 · Альбом · Elisabeth Grümmer
Weber: Der Freischütz (Mono Version)2016 · Альбом · Elisabeth Grümmer