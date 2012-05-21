О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Strauss & Mozart: Vocal Works (Remastered 2024)
Strauss & Mozart: Vocal Works (Remastered 2024)2024 · Альбом · Rias Symphonie-orchester
Релиз Mozart - Don Giovanni
Mozart - Don Giovanni2024 · Сингл · Elisabeth Grümmer
Релиз Weber · Der Freischütz
Weber · Der Freischütz2024 · Сингл · Berliner Philharmoniker
Релиз Carl maria von weber · der freischütz
Carl maria von weber · der freischütz2023 · Сингл · Hans Hopf
Релиз Brahms · Ein deutsches Requiem
Brahms · Ein deutsches Requiem2023 · Сингл · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Singt Lieder von Franz Schubert und Johannes Brahms
Singt Lieder von Franz Schubert und Johannes Brahms2022 · Сингл · Elisabeth Grümmer
Релиз Valse brillante
Valse brillante2022 · Сингл · Various Artists
Релиз Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Szenen)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Szenen)2021 · Альбом · Josef Traxel
Релиз Klemperer live, Cologne Vol. 8: Brahms, Ein deutsches Requiem (Historical Recording)
Klemperer live, Cologne Vol. 8: Brahms, Ein deutsches Requiem (Historical Recording)2020 · Альбом · Johannes Brahms
Релиз Mendelssohn, Schumann, Schoeck & Wolf: Lieder
Mendelssohn, Schumann, Schoeck & Wolf: Lieder2016 · Альбом · Aribert Reimann
Релиз Weber: Der Freischütz (Stereo Version)
Weber: Der Freischütz (Stereo Version)2016 · Альбом · Elisabeth Grümmer
Релиз Weber: Der Freischütz (Mono Version)
Weber: Der Freischütz (Mono Version)2016 · Альбом · Elisabeth Grümmer

Похожие артисты

Elisabeth Grümmer
Артист

Elisabeth Grümmer

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Артист

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Orchestra del Teatro alla Scala Milano
Артист

Orchestra del Teatro alla Scala Milano

Elisabeth Schwarzkopf
Артист

Elisabeth Schwarzkopf

Coro del Teatro alla Scala, Milano
Артист

Coro del Teatro alla Scala, Milano

Régine Crespin
Артист

Régine Crespin

Armando Benzi
Артист

Armando Benzi

Veronica Borisenko
Артист

Veronica Borisenko

Elena Korneueva
Артист

Elena Korneueva

Franco Capuana
Артист

Franco Capuana

Olga Szönyi
Артист

Olga Szönyi

Muhaly Székely
Артист

Muhaly Székely

Argeo Quadri
Артист

Argeo Quadri