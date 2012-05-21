О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Julius Rudel

Julius Rudel

Трек  ·  2012

Rigoletto, Act 1: Prelude

Julius Rudel

Исполнитель

Julius Rudel

Трек Rigoletto, Act 1: Prelude

#

Название

Альбом

1

Трек Rigoletto, Act 1: Prelude

Rigoletto, Act 1: Prelude

Julius Rudel

50 Best Overtures

2:22

Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.

Другие релизы артиста

Релиз Leonie Rysanek
Leonie Rysanek2016 · Альбом · Leonie Rysanek
Релиз Mendelssohn: Concerto pour violon, Op. 64 - Bruch: Concerto pour violon No. 1, Op. 26 (Mono Version)
Mendelssohn: Concerto pour violon, Op. 64 - Bruch: Concerto pour violon No. 1, Op. 26 (Mono Version)2015 · Альбом · Julian Olevsky
Релиз Mendelssohn: Concerto pour violon, Op. 64 - Bruch: Concerto pour violon No. 1, Op. 26 (Mono Version)
Mendelssohn: Concerto pour violon, Op. 64 - Bruch: Concerto pour violon No. 1, Op. 26 (Mono Version)2014 · Альбом · Julian Olevsky
Релиз ClassicsOnline Exclusive: New Year in Vienna - Viennese Light Music performed at the 2011 New Year's Concert
ClassicsOnline Exclusive: New Year in Vienna - Viennese Light Music performed at the 2011 New Year's Concert2010 · Альбом · Various Artists
Релиз DEVIL'S MUSIC (The)
DEVIL'S MUSIC (The)2009 · Альбом · Various Artists
Релиз John Browning: The Complete Musical Heritage Society Recordings 1992-1999
John Browning: The Complete Musical Heritage Society Recordings 1992-19991999 · Альбом · John Browning
Релиз Boito Mefistofele
Boito Mefistofele1997 · Альбом · Julius Rudel
Релиз Mozart: Symphony No. 35 "Haffner"; Symphony No. 40 in G Minor, Eine Kleine Nachtmusik
Mozart: Symphony No. 35 "Haffner"; Symphony No. 40 in G Minor, Eine Kleine Nachtmusik1994 · Альбом · Julius Rudel
Релиз French Opera Arias
French Opera Arias1991 · Альбом · Julius Rudel
Релиз Mozart: Operas for Wind Ensemble (Harmoniemusik)
Mozart: Operas for Wind Ensemble (Harmoniemusik)1990 · Альбом · Amadeus Ensemble
Релиз Mozart: Harmoniemusik - Operas Arranged For Wind Ensemble & String Bass, Vol. 2
Mozart: Harmoniemusik - Operas Arranged For Wind Ensemble & String Bass, Vol. 21990 · Альбом · Amadeus Ensemble
Релиз Mozart: La Clemenza Di Tito & Così Fan Tutte (Harmoniemusik)
Mozart: La Clemenza Di Tito & Così Fan Tutte (Harmoniemusik)1990 · Альбом · Amadeus Ensemble

Похожие артисты

Julius Rudel
Артист

Julius Rudel

Leone Magiera
Артист

Leone Magiera

Plácido Domingo
Артист

Plácido Domingo

Maria Callas
Артист

Maria Callas

José Carreras
Артист

José Carreras

Nicolaï Ghiaurov
Артист

Nicolaï Ghiaurov

Joan Sutherland
Артист

Joan Sutherland

Aldo Sisilli
Артист

Aldo Sisilli

Orchestra da Camera Arcangelo Corelli
Артист

Orchestra da Camera Arcangelo Corelli

Nancy Gustafson
Артист

Nancy Gustafson

Giuseppe Patanè
Артист

Giuseppe Patanè

Giancarlo Chiaramello
Артист

Giancarlo Chiaramello

Marilyn Horne
Артист

Marilyn Horne