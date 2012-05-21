Информация о правообладателе: ℗ This compilation 2012 EMI Records Ltd.
Трек · 2012
Il segreto di Susanna: Overture (Vivacissimo)
Другие релизы артиста
Silence, Vol. 22023 · Альбом · Various Artists
Haydn: Concertos2023 · Сингл · Cyprien Katsaris
Haydn: Concertos2023 · Сингл · Cyprien Katsaris
Keyboard Concerto2023 · Сингл · Sir Neville Marriner
The Chandos Sound Experience2023 · Альбом · Various Artists
Classical Cooking2021 · Альбом · Sir Neville Marriner
Mozart: Piano Concertos Nos. 5, 6, 11, 16, 17, 18 & 192020 · Альбом · Sir Neville Marriner
Nicholas Maw: Life Studies - Richard Rodney Bennett: Spells2020 · Альбом · Jane Manning
Best of Classics2019 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Romance - Romantic Classic 12019 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Romance 22019 · Альбом · Various Artists
The Best of Classic - Johann Sebastian Bach & Georg Friedrich Händel2019 · Альбом · Sir Neville Marriner