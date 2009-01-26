Трек · 2009
Him
9 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Would you please take me away
From this place
I cannot bear to see
The look upon your faces
And if there
Чтобы увидеть полный текст,
Другие релизы артиста
Plain2020 · Сингл · Lily Allen
Roll The Dice (feat. Stamina MC & Lily Allen) [The Sauce Remix]2020 · Сингл · Stamina Mc
Sweet Like Chocolate2019 · Сингл · DJ Spoony
1%2019 · Сингл · Oscar Scheller
What You Waiting For? (Popcaan Remix)2019 · Сингл · Lily Allen
Roll The Dice (feat. Stamina MC & Lily Allen)2018 · Сингл · Lily Allen
Lost My Mind (Michael Calfan Respect Remix)2018 · Сингл · Lily Allen
No Shame2018 · Альбом · Lily Allen
Lost My Mind2018 · Сингл · Lily Allen
Higher2018 · Сингл · Lily Allen
Three2018 · Сингл · Lily Allen
Trigger Bang (feat. Giggs)2017 · Сингл · Giggs