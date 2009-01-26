Трек · 2009
Fuck You
Контент 18+
1.9K лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
Look inside, look inside your tiny mind, now look a bit harder
'Cause we're so uninspired
So sick and tired of all the hatred you harbour
So you say it's not okay to be gay, well, I think you're just evil
You're just some racist who can't tie my laces
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Plain2020 · Сингл · Lily Allen
Roll The Dice (feat. Stamina MC & Lily Allen) [The Sauce Remix]2020 · Сингл · Stamina Mc
Sweet Like Chocolate2019 · Сингл · DJ Spoony
1%2019 · Сингл · Oscar Scheller
What You Waiting For? (Popcaan Remix)2019 · Сингл · Lily Allen
Roll The Dice (feat. Stamina MC & Lily Allen)2018 · Сингл · Lily Allen
Lost My Mind (Michael Calfan Respect Remix)2018 · Сингл · Lily Allen
No Shame2018 · Альбом · Lily Allen
Lost My Mind2018 · Сингл · Lily Allen
Higher2018 · Сингл · Lily Allen
Three2018 · Сингл · Lily Allen
Trigger Bang (feat. Giggs)2017 · Сингл · Giggs