Трек · 2009
Who'd Have Known
21 лайк
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Parlophone UK
Текст песни
It's five o'clock in the morning
Conversation got boring
You said you were going to bed soon
So I snuck off to your bedroom
And I thought I'd just wait there
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие релизы артиста
Plain2020 · Сингл · Lily Allen
Roll The Dice (feat. Stamina MC & Lily Allen) [The Sauce Remix]2020 · Сингл · Stamina Mc
Sweet Like Chocolate2019 · Сингл · DJ Spoony
1%2019 · Сингл · Oscar Scheller
What You Waiting For? (Popcaan Remix)2019 · Сингл · Lily Allen
Roll The Dice (feat. Stamina MC & Lily Allen)2018 · Сингл · Lily Allen
Lost My Mind (Michael Calfan Respect Remix)2018 · Сингл · Lily Allen
No Shame2018 · Альбом · Lily Allen
Lost My Mind2018 · Сингл · Lily Allen
Higher2018 · Сингл · Lily Allen
Three2018 · Сингл · Lily Allen
Trigger Bang (feat. Giggs)2017 · Сингл · Giggs